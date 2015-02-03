​Охранники еврейского центра в Ницце подверглись нападению

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Трое французских военных, охранявших еврейский культурный центр в Ницце, подверглись во вторник нападению. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, злоумышленник имел при себе холодное оружие.

ЧП произошло у стен здания, в котором размещаются Еврейская консистория Ниццы, местная радиостанция "Шалом" и еврейский культурный центр. В результате инцидента один военный получил ножевое ранение руки, двоим другим нападавший нанес порезы на лице. По имеющейся информации, повреждения одного из них достаточно серьезны, однако угрозы жизни ни одного из военнослужащих нет.

Мужчина, совершивший нападение, был задержан на месте. Как сообщил заместитель мэра Ниццы Филипп Прадаль, сразу же прибывший на место происшествия, при себе у арестованного было обнаружено два ножа. Мотивы его действий, равно как и его личность, пока не установлены.