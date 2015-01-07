Франция для борьбы с ИГ разместит авианосец в Персидском заливе

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Франция планирует в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" разместить в Персидском заливе авианосец "Шарль де Голль". Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как уточняет издание, авианосец будет участвовать в борьбе с ИГ вместе с международной коалиции во главе с США.

Как отметил представитель Елисейского дворца, авианосец в случае необходимости будет участвовать в любых операциях международный коалиции.