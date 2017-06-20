Формат шенгенской визы изменят для усиления защиты от подделок

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял cегодня постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат краткосрочных шенгенских виз, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Как отмечается в документе, новый регламент будет, скорее всего, принят в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего его опубликуют в "Официальном журнале" ЕС.