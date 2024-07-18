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Фон дер Ляйен планирует назначить еврокомиссара по обороне в новом составе ЕК

Фон дер Ляйен планирует назначить еврокомиссара по обороне в новом составе ЕК Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует назначить еврокомиссара по обороне в новом составе Е;К.
Другие страны
18 июля 2024 г. 11:16
Фон дер Ляйен планирует назначить еврокомиссара по обороне в новом составе ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует назначить еврокомиссара по обороне в новом составе ЕК.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в ее предвыборной программе.

Ранее она заявляла о том, что может назначить на этот пост главу МИД Польши Радослава Сикорского.

В предвыборной программе фон дер Ляйен также она обещает превратить ЕС в оборонный союз случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года.

Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост новой главы ЕК пройдет сегодня в Страсбурге.

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", - говорится в предвыборной программе.

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