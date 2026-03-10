Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Фон дер Ляйен: Европа намерена лидировать в начавшейся гонке ядерных технологий

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 15:11
    Фон дер Ляйен: Европа намерена лидировать в начавшейся гонке ядерных технологий

    Европейская комиссия подготовила новую стратегию по внедрению малых модульных реакторов в Европе к началу 2030-х годов.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Париже на 2-м Всемирном саммите по ядерной энергии заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, возвращение к ядерной энергетике позволит ЕС исправить прежнюю стратегическую ошибку - добровольный отказ от этой технологии в прошлом.

    "Предлагаемая новая технология может играть ключевую роль наряду с традиционными ядерными реакторами в гибкой, безопасной и эффективной энергетической системе", - заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии рассказала о трех комплексных мерах для реализации стратегии: "Прежде всего это упрощение правил на основе тестирования компаниями. Логика ясна, если технология безопасна, она должна быть проста для внедрения по всей Европе".

    Во-вторых, по словам главы ЕК, необходимо мобилизовать инвестиции. С этой целью ЕК создает гарантию в размере 200 млн евро для поддержки частных вложений в инновационные ядерные технологии. Финансирование будет поступать из европейской системы торговли выбросами. И наконец, бизнес-модель модульных реакторов требует масштаба, а значит сотрудничества между европейскими странами.

    "Гонка ядерных технологий началась. Но мы знаем, что Европа имеет все необходимое, чтобы лидировать. У нас есть полмиллиона высококвалифицированных работников в атомной отрасли - гораздо больше, чем в США и Китае. Мы лидируем в глобальных инновациях в области модульных реакторов. И теперь у нас есть амбиции двигаться быстро и масштабно", - заключила фон дер Ляйен.

    Урсула фон дер Ляйен ядерные технологии модульные реакторы
    Von der Leyen: Europe intends to lead nuclear technology race
    Ты - Король

    Последние новости

    15:52

    Начинаются работы по исследованию морского дна на участке "Гошадаш"

    Энергетика
    15:38
    Фото

    Рашад Исмаилов и руководитель офиса ВБ в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества

    Внешняя политика
    15:33

    МИД Китая: Свыше 10 тыс. граждан КНР вернулись из стран Ближнего Востока

    Другие страны
    15:22

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 1,2 тыс. га территории

    Внутренняя политика
    15:19

    МИД Катара: Доха сосредоточена на защите своих интересов в противостоянии с Ираном

    Другие страны
    15:13

    Паром "Мингячевир" возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Инфраструктура
    15:11

    ЦАХАЛ поразил подземный комплекс по разработке ракет в Тегеране

    Другие страны
    15:11

    Фон дер Ляйен: Европа намерена лидировать в начавшейся гонке ядерных технологий

    Другие страны
    15:11

    СД ExxonMobil рекомендовал перенести юридическую регистрацию из Нью-Джерси в Техас

    Другие страны
    Лента новостей