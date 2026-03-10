Фон дер Ляйен: Европа намерена лидировать в начавшейся гонке ядерных технологий

Европейская комиссия подготовила новую стратегию по внедрению малых модульных реакторов в Европе к началу 2030-х годов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Париже на 2-м Всемирном саммите по ядерной энергии заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, возвращение к ядерной энергетике позволит ЕС исправить прежнюю стратегическую ошибку - добровольный отказ от этой технологии в прошлом.

"Предлагаемая новая технология может играть ключевую роль наряду с традиционными ядерными реакторами в гибкой, безопасной и эффективной энергетической системе", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии рассказала о трех комплексных мерах для реализации стратегии: "Прежде всего это упрощение правил на основе тестирования компаниями. Логика ясна, если технология безопасна, она должна быть проста для внедрения по всей Европе".

Во-вторых, по словам главы ЕК, необходимо мобилизовать инвестиции. С этой целью ЕК создает гарантию в размере 200 млн евро для поддержки частных вложений в инновационные ядерные технологии. Финансирование будет поступать из европейской системы торговли выбросами. И наконец, бизнес-модель модульных реакторов требует масштаба, а значит сотрудничества между европейскими странами.

"Гонка ядерных технологий началась. Но мы знаем, что Европа имеет все необходимое, чтобы лидировать. У нас есть полмиллиона высококвалифицированных работников в атомной отрасли - гораздо больше, чем в США и Китае. Мы лидируем в глобальных инновациях в области модульных реакторов. И теперь у нас есть амбиции двигаться быстро и масштабно", - заключила фон дер Ляйен.