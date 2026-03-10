İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fon der Lyayen: Nüvə enerjisinə qayıdış Avropanın strateji səhvini düzəldəcək

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 16:01
    Fon der Lyayen: Nüvə enerjisinə qayıdış Avropanın strateji səhvini düzəldəcək

    Avropa Komissiyası 2030-cu illərin əvvəllərinə qədər Avropada kiçik modul reaktorlarının tətbiqi üzrə yeni strategiya hazırlayıb.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Parisdə Nüvə Enerjisi üzrə 2-ci Ümumdünya Sammitində Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, nüvə enerjisinə qayıdış Avropa İttifaqına (Aİ) əvvəlki strateji səhvini - keçmişdə bu texnologiyadan könüllü imtina etməsini düzəltməyə imkan verəcək.

    "Təklif olunan yeni texnologiya ənənəvi nüvə reaktorları ilə yanaşı, çevik, təhlükəsiz və səmərəli enerji sistemində əsas rol oynaya bilər", - fon der Lyayen bildirib.

    Avropa Komissiyasının rəhbəri strategiyanın həyata keçirilməsi üçün üç kompleks tədbir barədə danışıb: "Hər şeydən əvvəl, bu, şirkətlərin sınaqları əsasında qaydaların sadələşdirilməsidir. Məntiq aydındır, əgər texnologiya təhlükəsizdirsə, onun bütün Avropada tətbiqi asan olmalıdır".

    İnvestisiyaları səfərbər etmək lazımdır. Bu məqsədlə Avropa Komissiyası innovativ nüvə texnologiyalarına özəl yatırımları dəstəkləmək üçün 200 milyon avro məbləğində zəmanət yaradır. Maliyyələşdirmə Avropa emissiya ticarəti sistemindən daxil olacaq. Və nəhayət, modul reaktorlarının biznes modeli miqyas tələb edir, bu isə Avropa ölkələri arasında əməkdaşlıq deməkdir.

    "Nüvə texnologiyaları yarışı başladı. Amma biz bilirik ki, Avropa lider olmaq üçün lazım olan hər şeyə sahibdir. Bizim atom sənayesində yarım milyon yüksək ixtisaslı işçimiz var - bu, ABŞ və Çindəkindən qat-qat çoxdur. Biz modul reaktorları sahəsində qlobal innovasiyalarda liderlik edirik. Və indi bizim sürətlə və geniş miqyasda hərəkət etmək üçün ambisiyalarımız var", - fon der Lyayen bildirib.

    Ursula fon der Lyayen Avropa Komissiyası Nüvə Enerjisi Sammiti
    Фон дер Ляйен: Европа намерена лидировать в начавшейся гонке ядерных технологий
    Von der Leyen: Europe intends to lead nuclear technology race

    Son xəbərlər

    16:18

    BƏƏ İrandan edilən raket və dron hücumlarını dəf edir

    Digər ölkələr
    16:17
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    16:13

    Kovaç: Macarıstan parlamenti Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasına qarşı qətnamə qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:11

    Turizm Təşkilatının sədri: Yaxın Şərqdə müharibəyə görə Bosniya və Herseqovinaya gələn turistlərin sayı 20 % azalacaq

    Digər ölkələr
    16:09

    Sabah Naxçıvanın bəzi hissələrində iki saat işıq olmayacaq

    Energetika
    16:09

    "Bakı Konqres Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    16:03

    Azərbaycanın 5 güləşçisi Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    16:03

    Çin XİN: Yaxın Şərq ölkələrindən 10 mindən çox vətəndaşımız geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    16:01

    Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti