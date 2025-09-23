Фон дер Ляйен: ЕС откажется от российских энергоносителей к 2027 году

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    • 23 сентября, 2025
    • 23:13
    Евросоюз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году.

    Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    "К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями", - написала она в соцсети X.

    Она добавила, что ЕС и США договорились, что намерены "быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива". Стороны также обсудили недавние инциденты в Эстонии и Польше, добавила Фон дер Ляйен.

