Aİ Rusiya enerji resurslarının alınmasından birdəfəlik imtina etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 00:32
Avropa İttifaqı (Aİ) 2027-ci ilə qədər Rusiya enerji resurslarının alınmasından birdəfəlik imtina etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampla danışıqlardan sonra deyib.
O, sosial şəbəkədə yazıb:
"2027-ci ilə qədər Avropa Rusiyanın enerji təchizatı ilə bağlı səhifəni həmişəlik çevirəcək".
Siyasətçi əlavə edib ki, Aİ və ABŞ Rusiyanın qalıq yanacaq gəlirlərini tez bir zamanda kəsmək" barədə razılığa gəlib. Onun sözlərinə görə, tərəflər Estoniya və Polşadakı son hadisələri də müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
01:21
Foto
Azərbaycanla Cibuti arasında Nyu-Yorkda viza ilə bağlı saziş imzalanıbXarici siyasət
01:14
"Avroüçlük" İranı MAQATE-nin bütün nüvə obyektlərinə girişinə icazə verməyə çağırıbRegion
01:01
Foto
Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
00:53
Foto
Oslonun mərkəzində güclü partlayış baş veribDigər ölkələr
00:52
Foto
Nərimanovda nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
00:50
Foto
İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
00:35
Tramp Ukraynanın öz ərazilərini tam olaraq geri qaytara biləcəyini qeyd edibDigər ölkələr
00:32
Aİ Rusiya enerji resurslarının alınmasından birdəfəlik imtina etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
00:06