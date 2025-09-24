Aİ Rusiya enerji resurslarının alınmasından birdəfəlik imtina etməyi planlaşdırır

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 00:32
    Avropa İttifaqı (Aİ) 2027-ci ilə qədər Rusiya enerji resurslarının alınmasından birdəfəlik imtina etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampla danışıqlardan sonra deyib.

    O, sosial şəbəkədə yazıb:

    "2027-ci ilə qədər Avropa Rusiyanın enerji təchizatı ilə bağlı səhifəni həmişəlik çevirəcək".

    Siyasətçi əlavə edib ki, Aİ və ABŞ Rusiyanın qalıq yanacaq gəlirlərini tez bir zamanda kəsmək" barədə razılığa gəlib. Onun sözlərinə görə, tərəflər Estoniya və Polşadakı son hadisələri də müzakirə ediblər.

