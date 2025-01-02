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Финские власти начали проверку задержанного танкера Eagle S

Финские власти начали проверку задержанного танкера Eagle S В Финляндии началась проверка задержанного в стране танкера Eagle S на соответствие международным требованиям.
Другие страны
2 января 2025 г. 14:40
Финские власти начали проверку задержанного танкера Eagle S

В Финляндии началась проверка задержанного в стране танкера Eagle S на соответствие международным требованиям.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Управление транспорта и связи Traficom.

"Финское управление транспорта и связи Traficom 2 января 2025 года начинает государственную портовую проверку судна Eagle S. В ходе проверки будет установлено, отвечает ли судно требованиям соответствующих международных конвенций", - говорится в сообщении.

Проверка проводится, чтобы выяснить, имеет ли танкер действующие сертификаты и другие документы, требуемые от судна на основании конвенций, и устранены ли недостатки предыдущей государственной портовой проверки. В случае, если выявленные проблемы достаточно серьезны, эксплуатация судна может быть приостановлена до их устранения, уточняется в сообщении.

Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря.

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