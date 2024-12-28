Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования

Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести расследование.

Полиция Финляндии совместно с пограничной охраной перемещает в другой порт танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, чтобы провести расследование.

Как передает Report, об этом сообщают в субботу правоохранители.

"Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти", - говорится в сообщении.

По заявлению полиции, новое место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. На время перемещения следствие на борту будет приостановлено и возобновится, как только судно встанет на якорь, уточнила полиция. Судно перевозят буксирами в сопровождении патрулей пограничной охраны.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.