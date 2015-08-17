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    ​Финразведка: ИГ финансирует теракты в Кыргызстане

    По данному делу идут активные следственные мероприятия, есть наработки по источникам финансирования

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Госслужбе финансовой разведки Кыргызстана удалось отследить источники финансирования практически всех террористических атак последних лет, в том числе нападения на авиабазу России в киргизском городе Кант; источники финансирования связаны с Исламским государством.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Мелис Мамбетжанов.

    По словам Мамбетжанова, госслужба финразведки участвовала в раскрытии всех громких уголовных дел, касающихся проявлений экстремизма и террористических атак, произошедших в республике за последние годы, "все каналы финансирования раскрыты". В частности, речь идет о ликвидации в Бишкеке в прошлом месяце крупной террористической группы, готовившей проведение терактов во время празднования в республике "Орозо-Айта" (мусульманский праздник разговения — ред.), а также о нападении на российскую авиационную базу в киргизском городе Кант.

    "По данному делу идут активные следственные мероприятия, есть наработки по источникам финансирования. Сейчас можно сказать, что, действительно, были связи с ИГ. Мы наблюдаем плохой феномен - преступные группы сращиваются с террористическими организациями. При этом они не брезгуют даже рэкетом", - сообщил Мамбетжанов.

    Он отметил, что прослежены также каналы финансирования террористических актов, осуществленных несколько лет назад в Бишкеке и Оше. Глава ГСФР отметил, что финразведка ведет деятельность на упреждение террористических атак.

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