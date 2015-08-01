​Финны отказываются прощать грекам долги

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Финляндия по-прежнему не готова простить Греции часть долга перед международными кредиторами.

Как сообщает Report, об этом отмечает телекомпания Yle со ссылкой на заявление премьер-министра страны Юхи Сипили.

"Решение Международного валютного фонда не предлагать Греции новую программу помощи до ее договоренности с ЕС не меняет линии Финляндии. Ни одна из стран еврозоны не готова к этому. Это была та линия, которую все страны высказали на общей встрече. Тогда стало ясно, что эту позицию - прощать долги - никто не поддерживает", - сказал он.

Премьер также заявил, что переговоры по третьему пакету помощи только начались и в течение месяца "нужно просто найти решение".