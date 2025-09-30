Финляндия и Швеция призвали ЕС выделить Украине €130 млрд за счет активов РФ

Финляндия и Швеция призвали Евросоюз выделить Украине €130 млрд за счет замороженных российских активов. Данный вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1-2 октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в правительстве Финляндии.

Сообщается, что с такой инициативой выступили премьер-министры Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон.

"Финляндия и Швеция направили совместное письмо Еврокомиссии и государствам-членам о финансовых потребностях Украины на ближайшие годы… В своей инициативе премьер-министры подчеркивают, что финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах оцениваются в €130 млрд, а дефицит финансирования грозит возникнуть уже во втором квартале 2026 года", - говорится в сообщении.