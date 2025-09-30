Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Финляндия и Швеция призвали ЕС выделить Украине €130 млрд за счет активов РФ

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 12:36
    Финляндия и Швеция призвали ЕС выделить Украине €130 млрд за счет активов РФ

    Финляндия и Швеция призвали Евросоюз выделить Украине €130 млрд за счет замороженных российских активов. Данный вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1-2 октября.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в правительстве Финляндии.

    Сообщается, что с такой инициативой выступили премьер-министры Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон.

    "Финляндия и Швеция направили совместное письмо Еврокомиссии и государствам-членам о финансовых потребностях Украины на ближайшие годы… В своей инициативе премьер-министры подчеркивают, что финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах оцениваются в €130 млрд, а дефицит финансирования грозит возникнуть уже во втором квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

    Финляндия Швеция Украина Евросоюз замороженные активы Россия
    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən Ukraynaya 130 milyard avro ayrılması istənilib

    Последние новости

    13:40

    Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по Газе

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственности

    Медиа
    13:39

    Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

    COP29
    13:37

    Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространства

    Другие страны
    13:34

    Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

    Другие страны
    13:30

    Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром Имановым

    Kультурная политика
    13:28
    Фото

    Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

    Командные
    13:24

    Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев

    Милли Меджлис
    13:20

    Представитель SOCAR: Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность

    Энергетика
    Лента новостей