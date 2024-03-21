Финансовая рабочая группа Китай-ЕС провела первое заседание в Пекине

Финансовая рабочая группа Китай-ЕС провела первое заседание в Пекине 18 и 19 марта, во встрече приняли участие глава Народного банка Китая (центробанка) Пань Гуншэн и глава представительства ЕС в Китае Хорхе Толедо.

Финансовая рабочая группа Китай-ЕС провела первое заседание в Пекине 18 и 19 марта, во встрече приняли участие глава Народного банка Китая (центробанка) Пань Гуншэн и глава представительства ЕС в Китае Хорхе Толедо.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Китайского народного банка.

"И Китай, и ЕС считают, что финансовая рабочая группа станет важным каналом коммуникации для координации политики, ключевой платформой для решения практических проблем и полезным форумом для обсуждения глобальных экономических и финансовых вопросов", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что обе стороны представили свое видение ситуации с макроэкономической и финансовой стабильностью, обсудили нормативно-правовую базу Китая и ЕС. Они также обменялись мнениями по таким темам, как построение рынка капитала, устойчивое финансирование, трансграничная передача данных и трансграничные платежи.

Финансовая рабочая группа Китай-ЕС была создана по итогам 10-го раунда китайско-европейского торгово-экономического диалога на высоком уровне в сентябре 2023 года с целью укрепления обменов и сотрудничества в финансовой сфере между Китаем и ЕС.