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Филиппины восстановили договор о присутствии военных США за поставку вакцин

Филиппины восстановили договор о присутствии военных США за поставку вакцин Власти Филиппин восстановили действие договора с Соединенными Штатами о размещении американских войск на своей территории в благодарность за поставки вакцин от коронавируса.
Другие страны
3 августа 2021 г. 16:41
Филиппины восстановили договор о присутствии военных США за поставку вакцин

Власти Филиппин восстановили действие договора с Соединенными Штатами о размещении американских войск на своей территории в благодарность за поставки вакцин от коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, слова которого приводит во вторник газета Manila Bulletin.

"Давайте поблагодарим США за это [поставку вакцин от коронавируса], я дал им кое-что в качестве уступки. Я рассматриваю восстановление соглашения об иностранных силах как благодарность за это", - сказал Дутерте.

Он сообщил, что лично поедет в аэропорт встречать новую партию препарата американской компании Moderna.

11 февраля Филиппины объявили США о прекращении двустороннего военного соглашения, которое действовало с 1998 года. Этот документ позволял пребывать американским военным на территории Филиппин, а также регламентировал порядок совместных учений. В конце июля министры обороны Филиппин и США заявили о восстановлении данного договора.

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Версия на английском языке Philippines reinstate US military presence for vaccine supply

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