Филиппинский вулкан Майон стал извергать лаву - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Из кратера филиппинского вулкана Майон, находящегося на юго-востоке острова Лусон, начался выброс лавы, сообщает Report со ссылкой на The Telegraph.

Уже почти 15 тысяч человек, проживающих на расстоянии 6-7 км от вулкана, покинули опасную зону. Помимо лавы, вулкан продолжает выбрасывать столбы пепла.

Активность вулкана повысилась за последние дни, поэтому уровень тревоги был поднят до третьего. Это означает, что опасное извержение может произойти в ближайшее время.