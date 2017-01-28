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    Эйро: Франция и Германия обеспокоены некоторыми решениями Трампа

    Франция крайне встревожена ограничениями на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Некоторые решения нового президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство в Париже и Берлине.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро по итогам переговоров в Париже с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем.

    В частности, подчеркнул Эйро, Франция крайне встревожена ограничениями на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран.

    "Это решение вызывает у нас исключительное беспокойство. Прием беженцев, которые бегут от войны, является одной из наших обязанностей", - указал министр.

    Тревогу вызывают и другие шаги нового американского президента, добавил глава французской дипломатии, не дав развернутого комментария. "Есть еще много других тем, которые нас беспокоят", - заметил Эйро.

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