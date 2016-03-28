Фидель Кастро ответил грозным письмом на визит Обамы на Кубу

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Кубы Фидель Кастро отреагировал на визит американского президента Барака Обамы грозным письмом, в котором перечислил все случаи американской агрессии против островного государства, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
"Нам не нужны никакие подарки от империи", - говорится в обращении, опубликованном в кубинских государственных СМИ.
"Мой скромный совет, чтобы он подумал и не пытался развивать теории о кубинской политике", - написал Кастро об Обаме.
Письмо в полторы тысячи слов - первая реакция Кастро на трехдневный визит американского президента на Кубу. В ходе визита Обама заявлял, что хочет похоронить историю холодной войны между двумя странами.
Это был первый визит главы США в карибское государство за 88 лет.
Обама не виделся с Фиделем Кастро, однако несколько раз встречался с его младшим братом Раулем, нынешним лидером Кубы.
Отношения между Кубой и США стали улучшаться с декабря 2014 года, а прошлым летом страны договорились вновь открыть посольства в Гаване и Вашингтоне.
News DepartmentАвтор новости
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