Фидель Кастро ответил грозным письмом на визит Обамы на Кубу

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Кубы Фидель Кастро отреагировал на визит американского президента Барака Обамы грозным письмом, в котором перечислил все случаи американской агрессии против островного государства, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Нам не нужны никакие подарки от империи", - говорится в обращении, опубликованном в кубинских государственных СМИ.

"Мой скромный совет, чтобы он подумал и не пытался развивать теории о кубинской политике", - написал Кастро об Обаме.

Письмо в полторы тысячи слов - первая реакция Кастро на трехдневный визит американского президента на Кубу. В ходе визита Обама заявлял, что хочет похоронить историю холодной войны между двумя странами.

Это был первый визит главы США в карибское государство за 88 лет.

Обама не виделся с Фиделем Кастро, однако несколько раз встречался с его младшим братом Раулем, нынешним лидером Кубы.

Отношения между Кубой и США стали улучшаться с декабря 2014 года, а прошлым летом страны договорились вновь открыть посольства в Гаване и Вашингтоне.