Фидан: Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются в Сирии

Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются на севере Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются на севере Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время выступления на панельной сессии "Новый рассвет для Дамаска: перспективы переходного процесса в Сирии" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Он подчеркнул, что необходимо быть оптимистичными в отношении будущего Сирии: "Нестабильность, которая продолжалась в стране десятилетиями, наконец, устранена. Страны региона единодушны в отношении Сирии. Мы не хотим видеть развитие терроризма и угрозу соседним странам. Мы хотим сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии".

Министр заявил, что, как и в других странах, в Сирии должны быть только одни законные вооруженные силы: "Вооруженные группы должны объединиться как единая армия".