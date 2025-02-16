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Фидан: Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются в Сирии

Фидан: Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются в Сирии Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются на севере Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 10:10
Фидан: Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются в Сирии

Террористы из Турции, Ирана и Ирака скрываются на севере Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время выступления на панельной сессии "Новый рассвет для Дамаска: перспективы переходного процесса в Сирии" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Он подчеркнул, что необходимо быть оптимистичными в отношении будущего Сирии: "Нестабильность, которая продолжалась в стране десятилетиями, наконец, устранена. Страны региона единодушны в отношении Сирии. Мы не хотим видеть развитие терроризма и угрозу соседним странам. Мы хотим сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии".

Министр заявил, что, как и в других странах, в Сирии должны быть только одни законные вооруженные силы: "Вооруженные группы должны объединиться как единая армия".

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Версия на азербайджанском языке Fidan: Türkiyə, İran və İraqdan gələn terrorçular Suriyada gizlənirlər

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