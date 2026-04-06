Фермеры в Молдове грозят властям протестами на фоне кризиса

Фермеры в Молдове угрожают массовыми протестами в случае, если власти не предпримут срочных мер для помощи сельскохозяйственному сектору.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Сила фермеров", которое направлено президенту, премьеру и спикеру парламента.

"На фоне стремительного подорожания топлива более чем на 60% намерение властей ввести ставку НДС в 20% на сельскохозяйственную продукцию и игнорирование интересов фермеров зернового и масличного сектора в рамках субсидиарной политики фактически лишают микро-, малых и средних сельхозпроизводителей шансов на выживание. Если в ближайшие 5 дней мы не увидим действий со стороны властей по реализации мер помощи, мы оставляем за собой право на массовые протесты", - сказано в заявлении.