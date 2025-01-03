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Фермеры из Польши и других стран ЕС начали демонстрацию в Варшаве

Фермеры из Польши и других стран ЕС начали демонстрацию в Варшаве Польские аграрии, а также их коллеги из ФРГ и Словакии начали акцию протеста в Варшаве.
Другие страны
3 января 2025 г. 19:12
Фермеры из Польши и других стран ЕС начали демонстрацию в Варшаве

Польские аграрии, а также их коллеги из ФРГ и Словакии начали акцию протеста в Варшаве.

Как передает Report, эфир с места событий ведет телеканал TVP Info.

Согласно трансляции, протестующие собрались у здания представительства ЕС в центре города. Они держат в руках польские флаги, а также плакаты с лозунгами: "Нет Зеленому курсу", "Зеленый курс равно экотерроризм", "Прочь с Зеленым курсом".

Кроме того, участники демонстрации установили на передвижной платформе чучело смерти с косой с лицом, напоминающим председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и флагом ЕС на рукаве.

Отметим, что помимо критики экологической стратегии ЕС протестующие выступают против торгового соглашения ЕС со странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур") и неконтролируемого ввоза продуктов с Украины. Участники акции пробудут у представительства ЕС до 16:00 (19:00 по Баку) и проследуют по центральным улицам города к Национальной опере, где пройдет вторая часть протеста во время начала церемонии инаугурации председательства Польши в ЕС, сообщают организаторы.

Данных о количестве участников пока нет, однако по словам организаторов, демонстрация будет многотысячной.

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