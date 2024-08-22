ФБР намерено использовать ИИ в борьбе с угрозами безопасности США

Федеральное бюро расследований (ФБР) намерено использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с угрозами национальной безопасности США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) намерено использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с угрозами национальной безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рей.

"Нам стоит работать в тесном сотрудничестве с представителями промышленности, чтобы с помощью ИИ обеспечить защиту американского народа от угроз извне, которые основаны на той же технологии", - заявил он в интервью агентству.

По оценке Рея, ИИ стал самым эффективным средством в борьбе с угрозами безопасности США.