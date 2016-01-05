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    ФБР и продавцы оружия будут проверять биографии потенциальных покупателей в США

    Согласно новым правилам, разрешение на продажу оружия должны получать владельцы оружейных магазинов и торговцы в интернете

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Продавцы оружия в США согласно новым правилам должны будут подробно изучать биографию покупателей, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Наряду с этим, необходимо будет наличие лицензии для осуществления деятельности в сфере продажи оружия. Так, согласно правилам, разрешение должны получать как владельцы оружейных магазинов, так и те, кто занимается торговлей в интернете.

    Вопросом проверки биографии потенциальных покупателей будет заниматься ФБР, в связи с чем президент США Барак Обама обратился к Конгрессу об увеличении штата соответствующего отдела на 50% и выделении 200 млн. долларов США для получения увеличенного доступа к данным о психическом состоянии американцев.

    Право на хранение и ношения оружия в США гарантируется Второй поправкой к Конституции страны. 

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