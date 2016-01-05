ФБР и продавцы оружия будут проверять биографии потенциальных покупателей в США

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Продавцы оружия в США согласно новым правилам должны будут подробно изучать биографию покупателей, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Наряду с этим, необходимо будет наличие лицензии для осуществления деятельности в сфере продажи оружия. Так, согласно правилам, разрешение должны получать как владельцы оружейных магазинов, так и те, кто занимается торговлей в интернете.

Вопросом проверки биографии потенциальных покупателей будет заниматься ФБР, в связи с чем президент США Барак Обама обратился к Конгрессу об увеличении штата соответствующего отдела на 50% и выделении 200 млн. долларов США для получения увеличенного доступа к данным о психическом состоянии американцев.

Право на хранение и ношения оружия в США гарантируется Второй поправкой к Конституции страны.