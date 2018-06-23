Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина - ВИДЕО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Видеозапись спасения, обозначенная хештегами #колумбийскиегерои и #этоколумбия, опубликована в Сети.

Как передает Report, в комментариях сообщается, что колумбийские болельщики сидели в кафе в Казани, как вдруг мужчина за соседним столом сбросил с себя одежду и прыгнул в реку.

Зарубежные гости сначала подумали, что это какая-то азартная игра, однако спустя несколько минут поняли, что ситуация вышла из-под контроля и бросились спасать тонущего, говорится в комментарии к видео. Один из болельщиков, зацепившись за шланг, чтобы держаться на плаву, помог россиянину выбраться на берег.

Спасенный поблагодарил иностранцев за помощь на английском. В какой-то момент он все же поднялся и, сильно шатаясь, от всей души поблагодарил спасителей: «I love you. Thank you».

Затем пожал руки колумбийцам и добавил по-русски: «Я не знаю, что сказать».