 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Белом доме заявили о доказательствах фальсификаций на президентских выборах в США

    Советник Трампа: США должны быть в ужасе из-за того, что на выборах голосуют те, у кого нет на это права

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ У Белого дома имеется множество доказательств фальсификаций на президентских выборах. Как сообщает Report, об этом старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил в интервью телеканалу ABC.

    "Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, речь идет о проголосовавших людях, живущих более чем в одном штате", — заявил Миллер.

    По его словам, зафиксировано участие в процедуре умерших людей и тех, кто не являлись американскими гражданами. "Голосующие умершие люди, люди без гражданства США. Вы не будете отрицать, что на выборах было зарегистрировано огромное число голосов людей, не являющихся гражданами страны", — подчеркнул советник.

    Миллер назвал сложившуюся ситуацию скандалом и добавил, что США  должны быть "в ужасе" из-за того, что на выборах голосуют те, у кого нет на это права.

    Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi