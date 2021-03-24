Facebook заблокировала страницы открывшего стрельбу в супермаркете в Колорадо

21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса в понедельник открыл стрельбу рядом с одним из местных супермаркетов в Боулдере

Американская компания Facebook заблокировала аккаунты Ахмада Алиссы, открывшего стрельбу в Боулдере (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Daily Caller News Foundation.

"Во вторник Facebook удалила аккаунты, принадлежащие подозреваемому в стрельбе в Боулдере (штат Колорадо) Ахмаду Алиссе, в соответствии с принятой политикой компании в отношении подозреваемых в массовых убийствах", - приводит портал слова представителя социальной сети.

21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса в понедельник открыл стрельбу рядом с одним из местных супермаркетов в Боулдере. Были убиты 10 человек, в том числе полицейский.