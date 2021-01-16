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Facebook разблокировал аккаунты Трампа

Facebook разблокировал аккаунты Трампа Из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты
Другие страны
16 января 2021 г. 12:05
Facebook разблокировал аккаунты Трампа

Страницы Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, из аккаунта на Facebook были удалены все последние посты, так как в них, по мнению администрации соцсети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций.

Ранее в Facebook заявляли, что у Трампа не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту президента. По словам Марка Цукерберга, существуют большие риски, что Трамп воспользуется своими профилями в социальных сетях для обращения к своим сторонникам.

Шестого января после митинга президента США Дональда Трампа американцы, недовольные результатами голосования, двинулись на штурм Капитолия. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками. После этого Трампа заблокировали в социальных сетях. Доступ к его странице в Twitter до сих пор закрыт. Кроме того, аккаунт не указывается в поисковой выдаче.

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