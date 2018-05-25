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    Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Социальные сети Facebook и Twitter изменили правила размещения политической рекламы на фоне скандала с так называемым российским влиянием на выборы в США.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вся политическая реклама в соцсетях будет отмечена специальным знаком, также будет указан ее спонсор. 

    Пользователи Facebook смогут увидеть более подробную информацию о бюджете рекламной кампании и числе просмотревших объявления людей, включая их пол, возраст и местоположение. Кроме того, Facebook предоставил возможность просмотреть архив политической рекламы, которая была запущена в США в течение последних семи лет.

    Изменения в политике Twitter коснулись и рекламодателей. Теперь желающие разместить политическую рекламу в американском сегменте сервиса микроблогов должны будут подтвердить свою личность и адрес.

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