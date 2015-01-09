Еженедельнику Charlie Hebdo присвоено звание почетного гражданина Парижа

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сатирическому еженедельнику Charlie Hebdoe, редакция которого подверглась террористической атаке в среду, присвоено звание "почетного гражданина города Париж". Такое решение единогласно приняли депутаты городского совета французской столицы. В течение предстоящих двух дней на фасаде Триумфальной арки на Елисейских полях будет высвечиваться надпись "Париж - это Charlie".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, чрезвычайное заседание муниципального совета прошло сегодня по инициативе мэра города Анн Идальго в связи с трагическими событиями в редакции Charlie Hebdoe, где погибли 10 сотрудников издания и двое полицейских. Как отметили парижские депутаты, такое решение связано с желанием "выразить солидарность с жертвами теракта".

"Этот крайне высокий статус, присуждаемый исключительно редко, положен наиболее видным защитникам прав человека в мире, - пояснил в своей речи мэр Идальго. - Это звание присваивалось величайшим противникам диктатуры и варварства. Решив присудить его Charlie Hebdoe, наш город подчеркивает уважение к отваге и героизму этой газеты".