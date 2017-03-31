Евросоюз выпустит руководство по переговорам с Лондоном по Brexit

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск cегодня выпустит проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о выходе из состава ЕС. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, документ будет направлен правительствам всех 27 стран-членов Евросоюза.

Эти принципы призваны задать тон предстоящим двухлетним переговорам с Лондоном и усилием по согласованию окончательной сделки Британии с ЕС.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено Дональду Туску ранее на этой неделе.