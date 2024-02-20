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Евросоюз выделил Украине 75 млн евро на гуманитарную помощь

Евросоюз выделил Украине 75 млн евро на гуманитарную помощь Евросоюз предоставит гуманитарную помощь в размере 83 млн евро для поддержки людей, пострадавших от войны. Большая часть средств будет выделена Украине.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 19:00
Евросоюз выделил Украине 75 млн евро на гуманитарную помощь

Евросоюз предоставит гуманитарную помощь в размере 83 млн евро для поддержки людей, пострадавших от войны. Большая часть средств будет выделена Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится на странице Европейской комиссии.

"Целенаправленные атаки России на ключевую энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, такую как больницы, школы и электросети, серьезно затрудняют доступ людей к основным услугам. С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крыши над головой и нуждаются в помощи и убежище в морозных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине 14,6 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В Еврокомиссии заявили, что из 83 млн евро гуманитарного финансирования 75 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине. Речь идет о предоставлении экстренной помощи, включая доступ к основным потребностям, таким как жилье, услуги защиты, чистая вода, образование и здравоохранение.

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Версия на английском языке EU allocates €75M in humanitarian aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya humanitar yardım üçün 75 milyon avro ayırıb

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