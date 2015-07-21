Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз утвердил план по распределению 54 тыс. мигрантов в течение ближайших двух лет, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В данный момент 32 256 человек находятся на территории Италии и Греции, еще 22 504 – в лагерях, установленных рядом с границей Сирии.

На данный момент остается открытым вопрос о судьбе еще около восьми тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Меркель довела до слез палестинскую девочку, заявив, что не все мигранты могут остаться в Германии.