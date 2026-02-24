Европарламент утвердил кредит Украине на 90 млрд евро

Европарламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Как передает Report, об этом глава ЕП Роберта Метсола сообщила в соцсети X.

"Только что подписала документ о выделении кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро от имени Европарламента", - отметила она.

Она уточнила, что такой кредит необходим для поддержки функционирования жизненно важных государственных услуг; сохранения обороноспособности Украины; защиты общей безопасности и свободы; достижения реального и устойчивого мира; закрепления будущего Украины в Европе.

Отметим, что таким образом в ЕС утвердили два из трех основных документов, которые необходимы для предоставления Украине кредита. Но еще один документ, который предусматривает изменения в долгосрочный бюджет ЕС, блокирует Венгрия.