Евросоюз приостанавливает оказание помощи Палестине

Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, все проекты в рамках этой помощи будут пересмотрены.

Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, все проекты в рамках этой помощи будут пересмотрены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в соцсети "X" еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом, - написал он. - Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 млн евро. Все платежи будут приостановлены".