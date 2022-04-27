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Евросоюз может отменить все тарифы и квоты на украинский экспорт

Евросоюз может отменить все тарифы и квоты на украинский экспорт Евросоюз рассматривает возможность отмены всех оставшихся тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 15:38
Евросоюз может отменить все тарифы и квоты на украинский экспорт

Европейский союз рассматривает возможность отмены всех оставшихся тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Bloomberg официальное сообщение о планах может появиться уже на этой неделе.

Предложение будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, не входящих под действие торгового соглашения между ЕС и Украиной, однако на данный момент переговоры по этому вопросу еще не завершены.

Украина и ЕС заключили соглашение о свободной торговле в 2014 году, а вступило оно в силу в 2017 году. В соответствии с этими договоренностями некоторые тарифы и квоты на определенные категории товаров не включались в текст соглашения.

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Версия на английском языке EU may cancel all tariffs, quotas on Ukrainian exports

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