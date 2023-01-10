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Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение о сотрудничестве

Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение о сотрудничестве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер и глава Евросовета Шарль Мишель подписали новое соглашение о сотрудничестве НАТО и Евросоюзом. Декларация пока не обнародована.
Другие страны
10 января 2023 г. 14:55
Евросоюз и НАТО подписали новое соглашение о сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер и глава Евросовета Шарль Мишель подписали новое соглашение о сотрудничестве НАТО и Евросоюзом. Декларация пока не обнародована.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония подписания соглашения прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ее трансляция велась на сайте НАТО.

Это третье соглашение между ЕС и НАТО. Его начали обсуждать два года назад, подписание документа неоднократно откладывалось из-за военного конфликта России и Украины и напряженности между Турцией и Кипром. Изначально, декларацию должны были подписать на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

По информации AFP, в декларации в качестве тем для углубления сотрудничества двух организаций значатся борьба с "растущей геостратегической конкуренцией", защита критически важной инфраструктуры, противодействие угрозам от новых технологий. Стороны также договорились активизировать свою политическую, экономическую и военную мощь.

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