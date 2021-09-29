Европейский суд отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко

Европейский суд юстиции отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко.

Европейский суд юстиции отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении суда.

"Европейский суд юстиции постановил аннулировать решение Совета ЕС в отношении соглашения между ЕС и Марокко о тарифных преференциях на произведенную в Марокко продукцию, а также по соглашению между ЕС и Марокко об устойчивой рыбной ловле", - говорится в заявлении суда.

Оба соглашения будут оставаться в силе еще в течение 2 месяцев, чтобы "гарантировать выполнение юридических обязательств ЕС".