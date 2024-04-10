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Европарламент проголосовал за серьезное ужесточение всех миграционных норм ЕС

Европарламент проголосовал за серьезное ужесточение всех миграционных норм ЕС Европарламент проголосовал на мини-сессии в Брюсселе за пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 20:33
Европарламент проголосовал за серьезное ужесточение всех миграционных норм ЕС

Европарламент проголосовал на мини-сессии в Брюсселе за пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит принципы фильтрации мигрантов на границах, упрощает правила их высылки за пределы сообщества, а также позволяет странам вносить плату в бюджет Евросоюза, чтобы не принимать мигрантов по квотному принципу.

"После почти десяти лет блокирования этого документа Европарламент проголосовал за утверждение пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища - полного пересмотра миграционных норм ЕС. Это сделано. Европа будет управлять миграцией в упорядоченной манере и на своих условиях", - заявил присутствовавший на заседании Европарламента зампред Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

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