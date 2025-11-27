Европарламент принял резолюцию по Украине

Европейский парламент 27 ноября принял резолюцию по Украине, в которой призвал Европейский союз проявить лидерство в достижении мира и взять на себя большую ответственность за обеспечение европейской безопасности.

Как сообщает европейское бюро Report, в ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге документ был одобрен 401 голосом "за", против проголосовали 70 депутатов, а 90 воздержались.

В резолюции подчеркивается, что устойчивый мир возможен только после прекращения огня и при наличии для Украины надежных гарантий безопасности со стороны ЕС и США, сопоставимых с защитой, предусмотренной договорами НАТО и ЕС.

Европарламент заявил, что оккупированные Россией территории не должны быть признаны ЕС и государствами-членами российскими, а любые мирные переговоры должны вестись с обязательным участием Киева и Брюсселя.

В документе отмечаются усилия администрации США по прекращению агрессивной войны России против Украины, однако выражена обеспокоенность "двусмысленностью" политики Вашингтона, которую депутаты считают вредной для достижения прочного мира. Европарламент подчеркивает, что мирное соглашение не должно ограничивать способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без права вето со стороны России.

Отдельный блок документа посвящен ответственности России и использованию замороженных российских активов. Депутаты настаивают, что мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией причиненного Украине материального и нематериального ущерба. ЕС и государства-члены, по мнению парламентариев, должны без промедления внедрить юридически и финансово выверенный механизм "репарационного займа" с обеспечением за счет замороженных в ЕС российских активов.

Европарламент также подчеркнул, что санкции против России не должны быть сняты до реализации мирного соглашения.