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    ​Европарламент приостановил сотрудничество с Россией

    Принято решение ограничить доступ Чижова и еще одного российского дипломата в здания парламента

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Пресс-служба Европарламента сообщает о том, что посла России при ЕС Владимира Чижова проинформировали о приостановке работы в рамках сотрудничества Россия-ЕС.

    Как передает Report, также принято решение ограничить доступ Чижова и еще одного российского дипломата в здания парламента. Что касается депутатов российской Госдумы, то решение о допуске их в Европарламент будет приниматься в индивидуальном порядке.

    Такое решение было принято после публикации российского "черного" списка для европейских политиков.

    По мнению президента Европейского парламента Мартина Шульца, отсутствие прозрачности не дает возможности тем, кто попал в данный список оспорить данное решение. Потому и были предприняты ответные шаги.

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