​Европарламент приостановил сотрудничество с Россией

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Пресс-служба Европарламента сообщает о том, что посла России при ЕС Владимира Чижова проинформировали о приостановке работы в рамках сотрудничества Россия-ЕС.

Как передает Report, также принято решение ограничить доступ Чижова и еще одного российского дипломата в здания парламента. Что касается депутатов российской Госдумы, то решение о допуске их в Европарламент будет приниматься в индивидуальном порядке.

Такое решение было принято после публикации российского "черного" списка для европейских политиков.

По мнению президента Европейского парламента Мартина Шульца, отсутствие прозрачности не дает возможности тем, кто попал в данный список оспорить данное решение. Потому и были предприняты ответные шаги.