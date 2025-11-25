Европарламент принял программу оборонной промышленности ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    • 25 ноября, 2025
    • 17:59
    Европарламент (ЕП) принял первую в истории программу оборонной промышленности Евросоюза.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЕП.

    Законопроект приняли в ходе пленарной сессии в Страсбурге. Документ поддержали 457 депутатов, против высказались 148. При этом 33 парламентария воздержались.

    "Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) знаменует собой важный шаг на пути к более эффективному, быстрому и подлинно европейскому подходу к оборонным закупкам и укреплению европейского оборонного потенциала. Она призвана оказать долгосрочное воздействие, послужить ориентиром для будущих инициатив и определить организацию европейского сотрудничества в области оборонного производства после 2027 года", - заявила председатель комитета ЕП по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, бюджет программы составит €1,5 млрд. Из них €300 млн направят на поддержку Украины.

    Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edib

