Европарламент принял программу оборонной промышленности ЕС

Европарламент (ЕП) принял первую в истории программу оборонной промышленности Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЕП.

Законопроект приняли в ходе пленарной сессии в Страсбурге. Документ поддержали 457 депутатов, против высказались 148. При этом 33 парламентария воздержались.

"Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) знаменует собой важный шаг на пути к более эффективному, быстрому и подлинно европейскому подходу к оборонным закупкам и укреплению европейского оборонного потенциала. Она призвана оказать долгосрочное воздействие, послужить ориентиром для будущих инициатив и определить организацию европейского сотрудничества в области оборонного производства после 2027 года", - заявила председатель комитета ЕП по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Согласно документу, бюджет программы составит €1,5 млрд. Из них €300 млн направят на поддержку Украины.