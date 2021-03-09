Европарламент лишил неприкосновенности Пучдемона

Депутаты Европейского парламента на мартовской пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии евродепутата Карлеса Пучдемона

Депутаты Европейского парламента на мартовской пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии евродепутата Карлеса Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента - Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых возбуждены дела в Испании в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", решения о снятии депутатской неприкосновенности были поддержаны большинством голосов. В частности, за лишение депутатского иммунитета Карлеса Пучдемона проголосовали 400 депутатов, 248 выступили против этого решения, 45 - воздержались.

Ранее за лишение депутатов неприкосновенности проголосовал парламентский комитет по правовым вопросам. При этом депутатский мандат они не потеряют. Лишение депутатской неприкосновенности может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.

Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск.