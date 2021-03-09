Европарламент лишил неприкосновенности Пучдемона

Депутаты Европейского парламента на мартовской пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии евродепутата Карлеса Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента - Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых возбуждены дела в Испании в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", решения о снятии депутатской неприкосновенности были поддержаны большинством голосов. В частности, за лишение депутатского иммунитета Карлеса Пучдемона проголосовали 400 депутатов, 248 выступили против этого решения, 45 - воздержались.
Ранее за лишение депутатов неприкосновенности проголосовал парламентский комитет по правовым вопросам. При этом депутатский мандат они не потеряют. Лишение депутатской неприкосновенности может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.
Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск.