Европарламент 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Украины

Европарламент (ЕП) проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине.

Европарламент (ЕП) проведет 19 ноября внеочередное пленарное заседание по продолжению помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила на пленарной сессии в Брюсселе спикер ЕП Роберта Метсола.

"Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - заявила она.

В ЕС после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа опасаются, что Вашингтон прекратит поддерживать Киев.