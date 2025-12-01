Еврокомиссия поддержит 235 трансграничных энергетических проектов

Еврокомиссия (ЕК) присвоила 235 трансграничным энергетическим проектам статус проектов общего интереса (PCI) и проектов взаимного интереса (PMI). Это второй подобный список с момента запуска программы в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.

"Эти проекты - больше, чем просто трансграничные инфраструктурные проекты, они жизненно важные артерии нашего Энергетического союза. Они укрепляют нашу энергетическую систему ЕС, объединяя сильные стороны 27 взаимодополняющих систем, прокладывая путь к Европе, где зеленая, конкурентоспособная и безопасная энергия - это не просто обещание, а общая реальность", - заявила она.

Список выбранных PCI и PMI включает 113 проектов в области электроэнергетики, морских установок и интеллектуальных электросетей, "которые будут иметь решающее значение для интеграции растущей доли возобновляемых источников энергии". 100 проектов в области водородных установок и электролизёров призваны сыграть "важную роль в интеграции и декарбонизации энергосистемы ЕС".