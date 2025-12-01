Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Еврокомиссия поддержит 235 трансграничных энергетических проектов

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 17:05
    Еврокомиссия поддержит 235 трансграничных энергетических проектов

    Еврокомиссия (ЕК) присвоила 235 трансграничным энергетическим проектам статус проектов общего интереса (PCI) и проектов взаимного интереса (PMI). Это второй подобный список с момента запуска программы в 2023 году.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.

    "Эти проекты - больше, чем просто трансграничные инфраструктурные проекты, они жизненно важные артерии нашего Энергетического союза. Они укрепляют нашу энергетическую систему ЕС, объединяя сильные стороны 27 взаимодополняющих систем, прокладывая путь к Европе, где зеленая, конкурентоспособная и безопасная энергия - это не просто обещание, а общая реальность", - заявила она.

    Список выбранных PCI и PMI включает 113 проектов в области электроэнергетики, морских установок и интеллектуальных электросетей, "которые будут иметь решающее значение для интеграции растущей доли возобновляемых источников энергии". 100 проектов в области водородных установок и электролизёров призваны сыграть "важную роль в интеграции и декарбонизации энергосистемы ЕС".

    Еврокомиссия энергетические проекты трансграничные проекты
    Elvis

    Последние новости

    17:26

    ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

    Экология
    17:22

    Определен статус Центра цифровых финансов Минфина

    Финансы
    17:21

    В Германии на протестах против съезда молодежи АдГ пострадали свыше 50 полицейских

    Другие страны
    17:17

    Внесены изменения в список медучреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов

    Здоровье
    17:16

    Еврокомиссия перечислила Польше 6,2 млрд евро в рамках "Механизма восстановления"

    Другие страны
    17:13

    МИД Беларуси вызвал поверенного Литвы из-за инцидента с БПЛА

    Другие страны
    17:09

    Жапаров сменил секретаря Совбеза Кыргызстана

    Другие страны
    17:05

    Еврокомиссия поддержит 235 трансграничных энергетических проектов

    Другие страны
    17:02

    Число жертв российского ракетного удара по Днепру увеличилось до 4 человек, раненых - до 40

    Другие страны
    Лента новостей