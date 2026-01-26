ЕК одобрила финансирование для второй группы стран в рамках SAFE

Европейская комиссия утвердила национальные оборонные планы второй группы стран в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe).

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, на одобрение Совета ЕС были представлены программы Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Финляндии.

Решение было принято после тщательной оценки национальных планов инвестиций в оборону в рамках SAFE. Долгосрочные кредиты на привлекательных условиях позволят этим странам в срочном порядке повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное оборонное оборудование.

Инициатива также позволяет еще больше углубить интеграцию Украины в экосистему безопасности ЕС, обеспечивая гибкость и устойчивость европейской поддержки.

Уровни финансирования для каждой страны были предварительно установлены в сентябре, указанная группа из восьми государств имеет право на получение около 74 млрд евро после подписания кредитных соглашений.

После завершения оценки ЕК Совет в течение 4 недель примет решение по этому вопросу. После утверждения со стороны Совета, будет завершена подготовка кредитных соглашений, а первые выплаты, как ожидается, начнутся в марте 2026 года.

SAFE позволит государствам-членам немедленно и в значительных объемах увеличить свои инвестиции в оборону за счет совместных закупок продукции европейской оборонной промышленности. Это будет способствовать обеспечению оперативной совместимости, предсказуемости и снижению затрат для создания прочной европейской оборонной промышленной базы.

Отметим, что всего заявки на участие в инициативе подали 19 стран-членов Евросоюза. Ранее были одобрены обращения Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипра, Португалии и Румынии. Таким образом, заявки еще трех государств ЕС находятся на рассмотрении.