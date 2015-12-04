Еврокомиссия начала проверку McDonald's по причине неуплаты налогов

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия объявила о начале проверки в отношении сети ресторанов быстрого питания McDonald's по уклонению от уплаты налогов в Люксембурге, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Комиссия открыла формальное расследование в отношении режима налогообложения McDonald's в Люксембурге. По предварительному мнению ЕК, в результате налогового соглашения с Люксембургом McDonald's, возможно, получил выгодный налоговый режим в нарушение правил ЕС по оказанию государственной помощи", - говорится в тексте.