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    Еврокомиссия и Турция согласовали черновик соглашения по решению проблемы нелегалов

    Документ предусматривает передачу Турции до 3 млрд евро в обмен на меры по усилению контроля на границах.

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Власти Турции и представители Еврокомиссии согласовали черновой вариант соглашения по решению проблемы притока нелегалов в Европу, предусматривающий, в частности, передачу Анкаре до 3 млрд евро в обмен на меры по усилению контроля на границах, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    В сообщении указывается, что эта сумма в шесть раз превышает изначальное предложение, сформулированное Брюсселем.

    Согласно документу, помимо такого финансирования, Турция может рассчитывать, в частности, на либерализацию визового режима и на старт переговоров по ряду технических аспектов, касающихся возможного вступления Турции в ЕС.

    В обмен на такие инициативы Брюсселя Турция согласится активизировать отслеживание нелегалов на своих границах. В рамках этой операции Анкара, среди прочего, готова теснее сотрудничать с соседней Грецией.

    Bloomberg, отмечает, что согласованные предложения до вступления в силу еще должны получить политическое одобрение со стороны лидеров стран ЕС. При этом часть из них полагают, что запросы Анкары чрезмерны.

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