Еврокомиссар призвал обеспечить доступ гумпомощи на Украину

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис призвал обеспечить доступ и избежать политизации гуманитарной помощи Украине. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Защита граждан и беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций во все части Украины является первоочередным приоритетом. Я поддерживаю призыв Международного комитета Красного Креста избежать любого рода политизации оказания гуманитарной помощи на Украине", - заявил Стилианидис.

По его словам, "все нуждающиеся, кем бы они ни были и где бы они ни находились, должны получать гуманитарную помощь".

По данным ЕК, в гуманитарной помощи на Украине нуждаются пять миллионов человек. Как отмечается в коммюнике, ЕС и его страны-члены предоставили около 129 миллионов евро финансовой помощи и более 85 тонн гумпомощи населению Украины.





