Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что без мигрантов Европа будет парализована.
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"Без мигрантов Европа пострадала бы, - отметила еврокомиссар. - Европа стала бы парализована, если бы мигранты перестали работать в Евросоюзе".
"Миграцией можно управлять, она нормальна и не должна нас пугать. Да, могут быть проблемы, вызовы, но мы с ними справляемся, потому что нам нужна миграция", - уточнила Юханссон.
По версии политика, в прошлом году 3,5 млн человек на легальных основаниях въехали в Европу, еще около 370 тыс. людей сделали это нелегально. "Никто не говорит о тех, кто прибывает легально, но они составляют большинство мигрантов в Европу, большинство приехало по работе, и именно этот маршрут необходимо продвигать, а нелегальный маршрут необходимо сводить к минимуму", - подчеркнула Юханссон.