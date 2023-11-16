Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что без мигрантов Европа будет парализована.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что без мигрантов Европа будет парализована.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, соответствующее мнение она выразила на конференции высокого уровня по легальной миграции в Испании.

"Без мигрантов Европа пострадала бы, - отметила еврокомиссар. - Европа стала бы парализована, если бы мигранты перестали работать в Евросоюзе".

"Миграцией можно управлять, она нормальна и не должна нас пугать. Да, могут быть проблемы, вызовы, но мы с ними справляемся, потому что нам нужна миграция", - уточнила Юханссон.

По версии политика, в прошлом году 3,5 млн человек на легальных основаниях въехали в Европу, еще около 370 тыс. людей сделали это нелегально. "Никто не говорит о тех, кто прибывает легально, но они составляют большинство мигрантов в Европу, большинство приехало по работе, и именно этот маршрут необходимо продвигать, а нелегальный маршрут необходимо сводить к минимуму", - подчеркнула Юханссон.