 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Еврогруппа решила ждать итогов референдума в Греции

    Об этом договорились участники телефонной конференции министров финансов стран еврозоны

    Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Консультации Еврогруппы по долговому спору с Афинами возобновятся лишь после обнародования итогов референдума в Греции, назначенного на 5 июля.

    Как передает Report, об этом договорились участники телефонной конференции министров финансов стран еврозоны в среду, 1 июля.

    Глава Минфина Словакии Петер Кажимир сообщил в своем микроблоге Twitter, что он и его коллеги "едины в решении дождаться исхода греческого референдума, прежде чем начинать любые дальнейшие переговоры".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi