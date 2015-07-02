​Еврогруппа решила ждать итогов референдума в Греции

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Консультации Еврогруппы по долговому спору с Афинами возобновятся лишь после обнародования итогов референдума в Греции, назначенного на 5 июля.

Как передает Report, об этом договорились участники телефонной конференции министров финансов стран еврозоны в среду, 1 июля.

Глава Минфина Словакии Петер Кажимир сообщил в своем микроблоге Twitter, что он и его коллеги "едины в решении дождаться исхода греческого референдума, прежде чем начинать любые дальнейшие переговоры".